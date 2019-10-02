Москва, 2 октября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Москва внимательно следит за заявлениями Анкары о возможности начала военной операции против курдов на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом 2 октября в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим развитием. Это важно», — заявил пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос о том, как Москва относится к угрозам турецкого президента Тайипа Эрдогана о начале в Сирии военной операции против курдов для расширения территории безопасности.

Также Песков напомнил, что президент России Владимир Путин «неоднократно говорил о законном праве Турции на защиту своей территории от террористических элементов», однако при этом «постулатом является тезис о политической и территориальной целостности» САР, и с этим «соглашаются и наши турецкие коллеги».

«Поэтому мы внимательно наблюдаем за происходящим», — заключил Песков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Валдайского клуба в Сочи заявил, что он видит «проблески здравого смысла» в контактах с США по ситуации на Ближнем Востоке.