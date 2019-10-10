Киев, 10 октября, 2019, 06:52 — ИА Регнум. Принятую Европарламентом резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы» можно смело назвать эталоном антикоммунистической и, как водится, русофобской эйфории. Почему не кому-нибудь, а именно Украине стоило бы вздрогнуть, поразмыслив над сутью этой резолюции, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Прежде всего, попытка сбросить вину за начало Второй мировой войны на СССР чревата не только нарушением исторической объективности, но и может открыть всю череду пересмотров политической картины, которая стала реальностью после победы над фашистской Германией. И европейская память в виде данной резолюции уже начала работать в этом направлении, европейцы заявляют об «оккупации и аннексии части Румынии» и независимых республик Литвы, Латвии и Эстонии.

Что касается ныне независимых Прибалтик, пусть разбираются с оставшейся Европой, как хотят, а вот еще не вошедшая в ЕС Украина рискует, безоговорочно следуя европейской логике, оказаться там по частям, будучи разорванной европейскими интересантами под лозунгом борьбы с «преступлениями Сталина». Ведь, осуждая пакт Молотова — Риббентропа, Украина вполне может столкнуться с польскими, венгерскими и румынскими претензиями на свои западные территории.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи »Еврорезолюция против Молотова — Риббентропа: Киеву следовало бы «напрячься»