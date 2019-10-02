* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Сочи, Краснодарский край, 2 октября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Силы террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добрались до Африки и угрожают уже половине континента. Об этом сегодня, 2 октября, в ходе выступления на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

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«Игиловцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тесно переплелись с террористическими группировками уже в Африке. Это и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в исламском Магрибе, и «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, в настоящее время «этот террористический интернационал уже терроризирует, наверное, половину Африканского континента».

«Особенно бесчинствует в Сахаро-Сахельском регионе», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности за теракт на северо-востоке Нигерии. Согласно заявлению террористов, в городе ими были убиты или ранены 18 нигерийских солдат. Также боевикам удалось захватить у военных машины и оружие.

По информации военных Нигерии, жертвами нападения, которое произошло вечером 29 сентября в городе Губио в штате Борно, стали девять солдат.