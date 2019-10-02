Москва, 2 октября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Россия будет оставаться ответственным участником энергетического рынка, несмотря на политическое давление, оказываемое на неё. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Как бы ни кипели эмоции и страсти, какие бы нечистоплотные приёмы ни использовались против нас, надо руководствоваться фундаментальными принципами прагматизма, надёжности, видения общего будущего», — заявил Путин.

«Мы и намерены и будем поступать именно так. Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопроводы «Турецкий поток», «Северный поток». Морской участок «Турецкого потока» завершён, идут работы на суше. «Северный поток» также строится по графику», — указал президент.

Он подчеркнул, что все эти проекты носят исключительно коммерческий характер и призваны убрать транзитные риски для европейских потребителей.

«Здесь нет никакой политической подоплёки», — добавил Путин.