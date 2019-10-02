Депутат Госдумы рассказал, сколько теряет бюджет РФ из-за теневой занятости
Москва, 2 октября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Правительство РФ предлагает бороться с теневой занятостью лишь фискальными методами в то время, когда надо обеспечивать защиту работника на рынке труда, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 2 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные правительства о том, что объём «серых» зарплат в России составляет не менее 10 триллионов рублей каждый год.
При этом депутат отметил, что меры, предлагаемые правительством РФ для борьбы с этой проблемой, — шире внедрять цифровые технологии администрирования и совершенствовать налоговые режимы — эффективны лишь отчасти. С одной стороны, если заработная плата будет выплачиваться не наличностью, а переводиться на банковскую карту, то сотруднику в случае трудового конфликта будет легче доказать факт своего трудоустройства. Однако в целом, как подчеркнул Шеин, методы правительства РФ сводятся к фискальному администрированию, а не к тому, чтобы обеспечивать защиту работника на рынке труда.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём «серых» зарплат в России составляет не менее 10 триллионов рублей каждый год. Такие данные содержатся в долгосрочном бюджетном прогнозе, внесенном правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020−2022 гг. В правительстве считают, что это является одной из основных угроз для бюджетной системы РФ.