Москва, 2 октября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Правительство РФ предлагает бороться с теневой занятостью лишь фискальными методами в то время, когда надо обеспечивать защиту работника на рынке труда, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 2 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные правительства о том, что объём «серых» зарплат в России составляет не менее 10 триллионов рублей каждый год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

«Верить этой цифре нельзя, потому что Росстат буквально неделю назад озвучивал цифру в 13 трлн. Понятно, что правительству РФ с точки зрения публичной отчётности выгодно, чтобы цифра была поменьше, но доверять мы должны в большей степени Росстату, нежели правительству РФ, — сказал Шеин. — Безусловно, это (теневая занятость — прим. ИА REGNUM) серьёзная угроза. Ежегодные бюджетные потери очень легко посчитать. Оттолкнёмся от цифры Росстата — 13 трлн рублей заработных плат, которые выплачиваются неофициально. Во-первых, это полтора триллиона рублей выпадающих подоходных налогов. Причём в местные бюджеты. Также выпадающие объёмы пенсионного фонда составляют порядка 2,5 трлн рублей. Выпадающие доходы фонда медицинского страхования также около 500 млрд рублей».

При этом депутат отметил, что меры, предлагаемые правительством РФ для борьбы с этой проблемой, — шире внедрять цифровые технологии администрирования и совершенствовать налоговые режимы — эффективны лишь отчасти. С одной стороны, если заработная плата будет выплачиваться не наличностью, а переводиться на банковскую карту, то сотруднику в случае трудового конфликта будет легче доказать факт своего трудоустройства. Однако в целом, как подчеркнул Шеин, методы правительства РФ сводятся к фискальному администрированию, а не к тому, чтобы обеспечивать защиту работника на рынке труда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём «серых» зарплат в России составляет не менее 10 триллионов рублей каждый год. Такие данные содержатся в долгосрочном бюджетном прогнозе, внесенном правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020−2022 гг. В правительстве считают, что это является одной из основных угроз для бюджетной системы РФ.