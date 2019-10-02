Гражданин, жаловавшийся Путину, потребовал 0,5 млрд с властей и прокуратуры
Москва, 2 октября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Московский арбитраж отклонил необычный иск. Истец — житель Калужской области Андрей Родин, чьи данные совпадают с данными известного в регионе бизнесмена, компания которого участвовала в возведении объекта в ОЭЗ «Калуга». Иск на сумму 0,5 млрд рублей, заявленных как убытки, был подан сразу к пяти ответчикам — Минфину РФ, администрации Людиново, администрации губернатора Калужской области, прокуратуре Калужской области, Людиновской городской прокуратуре. Иск не был принят к производству, но это не лишает истца права обратиться с ним повторно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск был подан 23 сентября 2019 года, подробности неизвестны.
Вместе с тем данные истца полностью совпадают с данными строительного бизнесмена из Людиново, который в ноябре 2018 года обращался к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой и просьбой помочь вернуть ему средства, что были накоплены в течение 12 лет и вложены в строительную сферу города. Он писал, что его «накопления и имущество отнимали рейдерским путём». Также Андрей Родин просил разрешить реализовать «молодёжный проект жилого микрорайона «Маяковский»».