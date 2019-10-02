Москва, 2 октября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Московский арбитраж отклонил необычный иск. Истец — житель Калужской области Андрей Родин, чьи данные совпадают с данными известного в регионе бизнесмена, компания которого участвовала в возведении объекта в ОЭЗ «Калуга». Иск на сумму 0,5 млрд рублей, заявленных как убытки, был подан сразу к пяти ответчикам — Минфину РФ, администрации Людиново, администрации губернатора Калужской области, прокуратуре Калужской области, Людиновской городской прокуратуре. Иск не был принят к производству, но это не лишает истца права обратиться с ним повторно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск был подан 23 сентября 2019 года, подробности неизвестны.

«Истец Родин А. А. не имеет статуса индивидуального предпринимателя. Исходя из характера спора иск физического лица, не обладающего статусом индивидуального предпринимателя или специальной правосубъектностью, предъявляется по общим правилам подведомственности с соблюдением установленной подсудности», — отмечается в определении суда.

Вместе с тем данные истца полностью совпадают с данными строительного бизнесмена из Людиново, который в ноябре 2018 года обращался к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой и просьбой помочь вернуть ему средства, что были накоплены в течение 12 лет и вложены в строительную сферу города. Он писал, что его «накопления и имущество отнимали рейдерским путём». Также Андрей Родин просил разрешить реализовать «молодёжный проект жилого микрорайона «Маяковский»».