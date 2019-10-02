Бишкек, 2 октября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии запретило директорам школ и учителям собирать деньги с учащихся и их родителей. Соответствующий указ подписал глава ведомства Каныбек Исаков, передает пресс-служба минобразования.

Edu.gov.kg Министерство образования и науки Киргизии

Запрет затронул, в том числе, сбор денег на проведение культурно-массовых и иных мероприятий.

Также учителям и администрации школ запретили принимать участие в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов.

В отношении нарушителей министерство образования будет применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Отметим, что сегодня, 2 октября, в столице Киргизии прошел митинг против школьных поборов. Участие в акции протеста приняли не только родители детей, учащихся в школах Бишкека, но и жители Таласской, Ошской и Чуйской областей.

Практика денежных сборов с родителей широко распространена в Киргизии. Предыдущие попытки борьбы с этим явлением особого эффекта не имели.