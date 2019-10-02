Москва, 2 октября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Российская компания Газпром построит газопровод «Северный поток — 2» в обход Дании, в случае отказа этой страны согласовать маршрут трубопровода. Об этом 2 октября заявил председатель совета директоров российской компании Виктор Зубков на Российской энергетической неделе (РЭН), проходящей в Москве.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

По его словам, строительство «Северного потока — 2» уже практически дошло до Дании, и оно завершено на 83%.

При этом председатель совета директоров Газпрома отметил, что в Дании должно быть понимание того, что объективных причин на несогласование маршрута газопровода у страны нет, тем более что недавно ими было согласовано в том же месте прохождение газопровода, идущего из Норвегии в Польшу.

«Дело в том, что если не согласуют, то мы обойдем эту экономическую зону Дании. Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы, и странно, что такая ситуация происходит», — заявил Виктор Зубков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 2 октября, глава Минэнерго России Александр Новак заявил на РЭН, что его ведомство ожидает реализации проекта «Северный поток — 2» по маршруту, на который ранее была подана заявка.