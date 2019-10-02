Улан-Удэ, 2 октября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В Бурятии со 2 октября снят особый противопожарный режим. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства, это сделано в связи со снижением пожарной опасности на территории республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тысяч га», — отметили в агентстве.

Это более чем в десять раз больше, чем в 2018 году, когда произошло 363 лесных пожара на площади более 24 тыс. га, и ненамного меньше, чем в 2017 году. Тогда было зарегистрировано 824 лесных пожара на общей площади более 279 тыс. га.

При этом, если два года назад из-за сложной пожароопасной обстановки в Бурятии трижды вводился режим ЧС республиканского масштаба, то в этом году ни одного раза. Более 86% возгораний тушилось в первые сутки, остальные — на вторые и последующие.

Отметим, что речь идёт не о всех пожарах, а только о находящихся в зоне обслуживания. Большая часть возгораний не тушилась совсем из-за экономической нецелесообразности.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим в 2019 году был открыт 15 апреля 2019 года. Это означало запрет на разведение костров за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан и на выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.

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