Сингапур, 2 октября, 2019, 06:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун выразил мнение, что Китай не готов на данный момент ввести войска в Гонконг. Выдержки из его интервью были опубликованы в газете The Washington Post.

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Ли Сянь Лун заявил, что Пекин не хочет повторения событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года. Он считает, что армейская операция станет наихудшим сценарием развития событий.

Ли Сянь Лун «Что потом они будут делать с Гонконгом?»

Ли Сянь Лун считает, что Китай сейчас в первую очередь обеспокоен вопросом внутренней сплочённости. Кроме Гонконга, непростая ситуация, не имеющая «простого решения», складывается и в Тибете, Синьцзяне и на Тайване.

Поэтому, по мнению премьер-министра Сингапура, китайское правительство думает над тем, как исправить положение без явного вмешательства.

1 октября, в день 70-й годовщины образования КНР, во многих гонконгских районах снова начались массовые демонстрации, которые были ознаменованы столкновениями с полицией и беспорядками. Радикалы блокировали улицы, устраивали поджоги, бросали в полицейских камни и «коктейли Молотова». В качестве ответных мер стражи порядка использовали водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Массовые протесты против решения властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции преступников «на материк» проходят в бывшем британском владении с июня текущего года. Даже отказ главы администрации Гонконга Кэрри Лам от этой инициативы не заставил наиболее радикальных сторонников оппозиции прекратить антиправительственные выступления.