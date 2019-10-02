Владивосток, 2 октября, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Убийство

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Происшествие случилось на конечной остановке трамвая «Сахалинская», где неадекватный мужчина принялся избивать женщину. Известно, что он задержан и даёт показания, выяснилось, что он психически больной. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.4 ст. 111 УК РФ «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего».

Как сообщало ИА REGNUM, буквально неделю назад во Владивостоке неадекватный мужчина вместо оплаты проезда ударил водителя трамвая шилом в затылок.