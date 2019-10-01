Лондон, 1 октября, 2019, 23:30 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снизились одновременно со снижением промышленного сектора фондового рынка США, 1 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

За день торгов нефть марки Brent потеряла в цене 36 центов и установилась на уровне $58,89 за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 45 центов, до $53,62 за баррель.

На нефтяных ценах также сказались заявления Saudi Aramco о восстановлении добычи до уровней перед атакой 14 сентября.

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