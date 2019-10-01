Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Три новых станции Петербургского метрополитена на пятой (фиолетовой) линии подземки откроются для пассажиров в ближайший четверг, 3 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербургский метрополитен

«Церемония открытия южного участка Фрунзенского радиуса и запуска движения состоится 3 октября в 17.00 на станции «Проспект Славы», — сообщили в Смольном вечером 1 октября.

Напомним, ранее торжественное открытие станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» было назначено на 5 сентября, однако в последний момент отменено по решению главы города Александра Беглова из-за неготовности целого ряда систем к возможным нештатным ситуациям. После этого Фрунзенский радиус на протяжении почти месяца «доводился до ума».

Сегодня же власти Петербурга подчеркивают, что во время тестовой эксплуатации построенного участка — от действующей станции «Международная» до новой станции «Шушары» — все замечания контролирующих органов были устранены.

Специалисты Ростехнадзора выдали заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, а Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод нового участка в эксплуатацию.

«Новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев, в том числе жителей Колпино», — отмечают в Смольном.

Изначально Фрунзенский радиус предполагали открыть еще в 2012 году, затем дату назначали в 2016, 2017, 2018 годах. Уже в 2019 году дата открытия снова и снова отодвигалась вправо.