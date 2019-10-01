Рамалла , 1 октября, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Полиция Израиля подавила акции протеста и беспорядки на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, 1 октября передает агентство Reuters.

James Emery Пограничная полиция Израиля

В Рамалле на Западном берегу около 300 протестующих жгли шины, бросили камни в израильских солдат и попытались перекрыть дороги. Полиция ответила шумовыми гранатами, водометами и слезоточивым газом.

В Восточном Иерусалиме в акции протеста участвовали около 50 человек. Силы безопасности разогнали демонстрацию и арестовали троих человек.

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