Лондон, , 09:44 — REGNUM Продолжающиеся беспорядки в Палестине, усиливающиеся кровопролитие в Кашмире, массовые протесты в Гонконге — эти три явления связаны между собой, об этом 26 сентября пишет колумнист Al Jazeera Хамид Дабаши.

Публицист утверждает, что предпосылки для сегодняшних социальных протестов, в указанных регионах, были созданы на закате Британской империи, которая, как и любая распадающаяся империя, сеет смуту и хаос.

По словам Дабаши, Палестина является одним из ключевых мест на планете, где Британская империя сеяла хаос и вражду, подготавливая почву для катастрофы, после своего ухода с данной территории.

Антиколониальные восстания в Индии, Китае, арабском мире, а также в других местах не привели к свободе и демократии для народов, прежде управляемых Британской империей, резюмирует колумнист Al Jazeera.

Напомним, Индия, Гонконг, а также Палестина входили в состав Британской империи, начавшей разрушаться после Второй мировой войны. Процесс ухода колониальных администраций их указанных территорий сопровождался серьезными социальными потрясениями, последствия которых дают о себе знать и сегодня.

Читайте ранее в этом сюжете: Армия Индии: в Кашмире нет ограничений на передвижение