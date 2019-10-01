Варшава, 1 октября, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Как сообщил в понедельник 30 сентября экологический активист Давид Фабианьский из фонда Animal Rescue Польша, на острове на реке Висла возле городского района Прага-Север были обнаружены 12 мёртвых коз. Стадо из 60 коз было размещено на острове в рамках экологического проекта варшавской мэрии. Об этом сообщает «Польское радио».

ИА REGNUM Коза

»Фонд получил уведомление о мертвых козах от местного жителя, который пошел гулять на остров в выходные и сделал фотографии», — рассказал Фабианьский.

Мэрия Варшавы арендовала 60 коз у некоего фермера из Дагестана. Из разместили на острове, чтобы они ели траву и тем самым облегчали условия гнездования птиц.

Как пояснил бездомный, присматривавший за козами, из 60 животных погибла половина. Нескольких он закопал, а нескольких выбросил в Вислу. Ветеринар, осмотревший оставшихся коз, заявил, что у 18 из них наблюдается состояние, «угрожающее здоровью». Животные не должны оставаться на острове, так как там отсутствуют условия для их жизни.

При этом, как пояснили в экологическом фонде, передать коз фермерам не представляется возможным, так как у них отсутствуют предусмотренные законом серьги с идентификационными чипами.

Провал экологического эксперимента властей столицы стал ещё одним ударом по мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому, представляющему оппозиционную партию «Гражданская платформа». В интервью журналистам в понедельник он возложил вину за гибель коз на бездомных собак, которые якобы попали на остров из-за низкого уровня воды в реке. Он заявил, что мэрия тщательно проверит все обстоятельства дела и проинформирует общественность.