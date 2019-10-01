Бишкек, 1 октября, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает необходимым проведение «тройного» контроля на таможенных пунктах пропуска Евразийского экономического союза. Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

По словам киргизстанского лидера, это нужно для повышения прозрачности и объективности таможенного контроля на внешних границах ЕАЭС.

Также глава государства отметил увеличение объема перемещения наличных денежных средств внутри Евразийского альянса и предложил финансовым регуляторам стран-участниц Союза совместно выработать механизм по устранению существующего ограничения.

«Принятие Концепции общего финансового рынка ЕАЭС позволит повысить уровень доступности и качества финансовых услуг для компаний и граждан Союза», — подытожил Жээнбеков.