Ашхабад, 1 октября, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Китай является крупнейшим партнером Туркмении в сфере поставок газа — за годы сотрудничества между странами туркменская сторона экспортировала в Китай 250 млрд кубометров голубого топлива. Об этом сообщил посол КНР Сунь Вэйдун,передает Turkmenportal.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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По словам дипломата, такое сотрудничество выгодно для Китая тем, что позволяет ему иметь надежного поставщика природного газа.

Глава китайского диппредставительства также отметил, что выгода Ашхабада в партнерских отношениях с КНР заключается в том, что продажа газа Китаю для Туркмении является стабильным и важным источником валютных поступлений.

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