Саратов, 1 октября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Мужчина и двое детей упали с девятого этажа многоэтажного дома в Саратове. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Трагедия произошла на улице Белоглинской. Двое малолетних детей и мужчина упали с высоты девятого этажа. Мужчина и один ребёнок скончались на месте. Второй ребёнок госпитализирован в критическом состоянии в профильную больницу города.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя уточнила, что мужчина является отцом обоих детей.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация взята на особый контроль детским омбудсменом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова попросила МВД РФ начать вести статистику по падениям детей из окон.