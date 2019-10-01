Камышин, Волгоградская область, 1 октября, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Крановый завод, расположенный в городе Камышин Волгоградской области получит более 80 миллионов рублей федеральной субсидии. Машиностроительное предприятие вошло в перечень организаций, которые по результатам конкурсного отбора Минпромторга России получат субсидии для реализации госпрограммы поддержки производителей специализированной техники, сообщили 1 октября в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба администрации Волгоградской области Крановый завод

Всего Минпромторгом РФ отобрано 44 российских предприятия, с которыми заключаются соглашения о предоставлении такой субсидии. Благодаря участию в программе завод сможет предоставлять покупателям скидки на продукцию, а в дальнейшем оперативное сервисное обслуживание и доступные запасные части. У производителя же есть возможность увеличить инвестиции в отрасль, освоить производство новой продукции, создать рабочие места.

Камышинский крановый завод возобновил работу в 2018 году — после простоя и процедуры банкротства. На предприятии реализуют инвестпроект по производству гидроцилиндров, бункеровозов, кранов-внедорожников и другой востребованной рынком продукции общей стоимостью 100 миллионов рублей.