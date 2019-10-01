Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Три станции Фрунзенского радиуса метро Петербурга — «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» — могут открыть для пассажиров вечером 3 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил осведомленный источник.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы у новых станций метро в день несостоявшегося открытия 5 сентября

Официально в Смольном эти данные подтвердить не смогли, пресс-секретарь администрации губернатора Инна Карпушина предложила дождаться официального анонса, который может появиться до конца дня.

Напомним, ввод в эксплуатацию этих станций срывался неоднократно, срок сначала перенесли на 2016 год, затем на 2018-й, на весну 2019-го, на лето 2019-го, на август, на 1 сентября. Последний раз это снова произошло 5 сентября, когда была назначена торжественная церемония открытия, но врио губернатора Александр Беглов отказался пускать на станции пассажиров, признав наличие недоделок. Тогда он сообщил местным жителям, что в сентябре станции откроют, но этого не произошло.

«Обещали ввести для пассажиров до конца недели все три станции», — заявили сегодня корреспонденту ИА REGNUM в ГУП «Петербургский метрополитен».

Добавим, Ростехнадзор завершил свою проверку Фрунзенского радиуса 30 сентября и объявил станции безопасными для пассажиров, впрочем, разрешительные документы датированы 1 октября.