Москва, 1 октября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В Москве 1 октября завершилась церемония прощания с известным режиссёром Марком Захаровым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Марком Захаровым

Дарья Антонова ИА REGNUM Александра Захарова во время церемонии прощания

Гражданская панихида прошла в театре им. Ленинского комсомола («Ленкоме»), в котором Захаров работал художественным руководителем.

С Захаровым пришли проститься мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Госдумы РФ Владислав Третьяк, известный сатирик Геннадий Хазанов, актёры Борис Клюев, Светлана Немоляева и другие. По словам корреспондента, гроб с телом вынесли под аплодисменты поклонников деятеля культуры. Похоронная процессия направилась на Новодевичье кладбище.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония прощания с Марком Захаровым завершилась продолжительными аплодисментами

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Как сообщало ИА REGNUM, в день прощания с Марком Захаровым в центре Москвы действовали ограничения движения.