В Южной Корее приветствовали решение КНДР провести переговоры с США
Сеул, 1 октября, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В администрации президента Южной Кореи приветствовали решение КНДР провести рабочие переговоры по вопросу денуклеаризации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей президентской резиденции Чхонвадэ (Голубого дома).
По их словам, Сеул надеется, что предстоящие переговоры позволят достичь прогресса в процессе по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.
Отметим, что ранее во время встречи с президентом США Дональдом Трампом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на проведение рабочих переговоров Вашингтона и Пхеньяна, а также отметил, что данная встреча станет большим событием в мировой истории.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало переговоров на рабочем уровне США и КНДР намечено на 5 октября. 4 октября состоится предварительная встреча сторон.