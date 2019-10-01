Екатеринбург, 1 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Вечный огонь в Екатеринбурге потух из-за мусора. Об этом сообщаетЕ1.

Katiamish Вечный огонь на площади Коммунаров. Екатеринбург

В «Екатеринбурггазе», где и обслуживают мемориал на площади Коммунаров, подтвердили, что огонь потух из-за мусора, который оказался внутри чаши. Специальная бригада выехала на место, прочистила форсунки и убрала мешавший мусор, после чего огонь снова зажгли.

Мусор иногда приносит ветром, иногда его кидают недобросовестные жители, добавили в компании.

Напомним, 30 сентября 2019 года журналист Максим Путинцев обнаружил, что Вечный огонь на площади Коммунаров вновь потух. Мемориал также гас в декабре 2017 года из-за забитых форсунок.