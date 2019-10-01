Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Затворы петербургской дамбы пришлось задействовать для предотвращения угрозы наводнения утром 1 октября. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

Дарья Драй ИА REGNUM Нева вышла из берегов

Затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 06:30 мск. Затвор С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто» в 07:12 мск, это остановило движение нагонной воды со стороны Финского залива к Петербургу.

Кроме того, капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» решил закрыть и Кронштадтский корабельный фарватер.

Предполагается, что затворы дамбы могут открыть в 14:00 1 октября, но это зависит от гидрологической обстановки и погодных условий.

В настоящее время уровень воды у поста «Горный институт» составляет +64 см над ординаром.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу решило закрыть дамбу минувшей ночью из-за серьезного усиления ветра и неблагоприятного прогноза синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений: +160… +170 см.

Добавим, сейчас в Северной столице продолжается дождь. Синоптики прогнозируют выпадение 4,1 мм осадков. Температура воздуха днем не превысит 11 градусов, ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15−20 м/с, в порывах до 24 м/с.

В среду, 2 октября, дожди только усилятся, полагают в Гидрометцентре, а температура упадет до +7 градусов.