Bloomberg: на основе выборов в Австрии можно предсказать будущее ФРГ
Вашингтон, 1 октября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Политическое настоящее Австрии может иметь много общего с политическим будущем Германии, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
Бершидский отметил, что в Австрии только что прошли парламентские выборы, которые указывают на новый тренд в европейской политике: всё чаще правоцентристы готовы сотрудничать с «зелёными».
Журналист добавил, что, согласно результатам недавних социологических опросов, «зелёные» оказались на втором месте после Христианско-демократического союза — партии канцлера Германии Ангелы Меркель, поэтому немецкие политики «определённо станут уделять гораздо больше внимания стратегическим и тактическим действиям» экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в Австрии прошли парламентские выборы, на которых победила Австрийская народная партия (АНП) Курца. Сейчас Курцу необходимо сформировать коалиционное правительство.
Два года назад АНП с трудом одержала победу, повернув вправо и сделав ставку на антимигрантскую риторику националистов из Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Затем Курц сформировал коалицию с АПС, но в 2019 году коалиция распалась после того, как Штрахе подал в отставку из-за скандала в связи с предполагаемой коррупцией.
Читайте также: Названа явка на парламентских выборах в Австрии