Вашингтон, 1 октября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Политическое настоящее Австрии может иметь много общего с политическим будущем Германии, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Бершидский отметил, что в Австрии только что прошли парламентские выборы, которые указывают на новый тренд в европейской политике: всё чаще правоцентристы готовы сотрудничать с «зелёными».

"В 2017 году Меркель попыталась, но не смогла сформировать коалицию с «зелёными» и представителями Свободной демократической партии (СвДП), выступающими за бизнес. Это произошло главным образом из-за личных амбиций лидера СвДП Кристиана Линднера. Но подобная коалиция, вероятнее всего, станет наиболее приемлемым вариантом для преемника Меркель — Аннегрет Крамп-Карренбауэр — в 2021 году», — говорится в статье.

Журналист добавил, что, согласно результатам недавних социологических опросов, «зелёные» оказались на втором месте после Христианско-демократического союза — партии канцлера Германии Ангелы Меркель, поэтому немецкие политики «определённо станут уделять гораздо больше внимания стратегическим и тактическим действиям» экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в Австрии прошли парламентские выборы, на которых победила Австрийская народная партия (АНП) Курца. Сейчас Курцу необходимо сформировать коалиционное правительство.

Два года назад АНП с трудом одержала победу, повернув вправо и сделав ставку на антимигрантскую риторику националистов из Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе. Затем Курц сформировал коалицию с АПС, но в 2019 году коалиция распалась после того, как Штрахе подал в отставку из-за скандала в связи с предполагаемой коррупцией.

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