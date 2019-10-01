Москва, 1 октября, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Индексация зарплат сотрудников бюджетной сферы началась с 1 октября. Зарплаты будут проиндексированы на 4,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, в марте 2019 г. соответствующее постановление было подписано главой российского правительства Дмитрием Медведевым: увеличить с 1 октября 2019 г. на 4,3% зарплату «работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что каждый год у бюджетников на шесть-семь процентов растёт зарплата.

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