Красноярск, 1 октября, 2019, 06:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае 30 сентября произошёл инцидент с медведем в заповеднике «Столбы». Как сообщили ИА REGNUM в краевом учреждении «Спасатель», хищник загнал на скалу «Чёртов палец» трёх человек.

Медведь

Спасатели сняли людей со скалы совместно с егерями заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с начала 2019 года наблюдается массовый выход медведей к человеческому жилью.

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