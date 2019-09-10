Южно-Сахалинск, , 08:44 — REGNUM С начала года на Сахалине охотники застрелили 28 медведей, проявивших агрессию к человеку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным сахалинского АСТВ, число отстрелянных с начала года медведей, угрожавших жизни людей, не превышает среднестатистического. Всего медвежья популяция на островах составляет 4 тыс. особей. В среднем за год охотники отстреливают от 30 до 40 медведей, проявляющих агрессию к людям. Рекордным стал только 2017 год, когда специальные службы вынуждены были отстрелить не менее 120 медведей.

Как сообщало ИА REGNUM, особенно тяжелым стал 2019 год на Камчатке. Медведи атакуют посёлки и города полуострова, 70 голодных медведей перекрыли популярный туристический маршрут. Местные жители полагают, что медведи голодают из-за того, что рыбопромышленники перекрыли реки и оставили косолапых без рыбы. Власти Камчатки с такими утверждениями не согласны.