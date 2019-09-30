Могадишо, 30 сентября, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Военные США ответили боевикам на атаку военной базы в Сомали двумя ударами с воздуха, 30 сентября передает агентство Reuters.

U.S. Air Force Бомбардировка

«В ответ на это нападение и в целях самообороны Африканское командование США нанесло два воздушных удара и применило огонь из стрелкового оружия по террористам» , — говорится в заявлении военных.

По оценкам военных, ответным ударом были уничтожены около десяти боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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