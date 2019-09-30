Военные США ответили исламистам на атаку своей базы в Сомали
Могадишо, 30 сентября, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Военные США ответили боевикам на атаку военной базы в Сомали двумя ударами с воздуха, 30 сентября передает агентство Reuters.
U.S. Air Force
Бомбардировка
«В ответ на это нападение и в целях самообороны Африканское командование США нанесло два воздушных удара и применило огонь из стрелкового оружия по террористам», — говорится в заявлении военных.
По оценкам военных, ответным ударом были уничтожены около десяти боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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