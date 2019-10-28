Москва, 29 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

29 октября

29 октября 1941 года 2-я немецкая танковая армия вышла к Туле, но попытка взять город обернулась для немцев большими потерями. Под Москвой установились лёгкие морозы.

В Севастополе введено осадное положение.

29 октября 1944 года войска Карельского фронта и Северного флота освободили всю Петсамскую область в Финляндии.

Началась Будапештская наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, продлившаяся до 13 февраля 1945 года и закончившаяся освобождением Будапешта.

Войска 4-го Украинского фронта соединились с войсками 2-го Украинского фронта у города Чоп в Закарпатье.