Москва, 25 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

25 октября

25 октября 1941 года в Туле введено осадное положение.

25 октября 1942 года началась Нальчикско-Орджоникидзевская оборонительная операция Северной группы войск Закавказского фронта (закончилась 12 ноября) по защите нефтеносных районов у Грозного и Баку, а также Военно-Грузинской дороги на Тбилиси от немецких и румынских войск.

25 октября 1943 года Красная Армия освободила Днепропетровск и Днепродзержинск.

25 октября 1944 года были установлены полные дипломатические отношения между СССР и Италией.

Войска Карельского фронта при поддержке десанта Северного флота освободили город и порт Киркенес, а также 11 норвежских населённых пунктов.

2-й Украинский фронт полностью уничтожил немецкие войска в Северной Трансильвании.