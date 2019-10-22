Москва, 23 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

23 октября

23 октября 1941 года после многих дней боёв Красная Армия остановила наступление немецкой 3-й танковой группы через Калинин. Также захлебнулась атака немцев на Серпухов, Тарусу и Алексин.

С выходом войск Брянского фронта из окружения на рубеж Белев-Мценск-Поныри-Льгов закончилась Орловско-Брянская операция (начатая 30 сентября).

23 октября 1942 года советская Черноморская группа остановила наступление немцев на туапсинском направлении.

23 октября 1943 года войска 2-го Украинского фронта прорвались к Кривому Рогу. Силы 3-го Украинского фронта освободили Мелитополь и заставили немецкие части отступить к Днепру.

23 октября 1944 года СССР признал Временное правительство Франции во главе с Шарлем де Голлем (действовавшее с 3 июня) и установил с ним дипломатические отношения через послов в Лондоне.

Войска 3-го Белорусского фронта в ходе наступления вошли на территорию Восточной Пруссии.