Тбилиси, 30 сентября, 2019, 22:24 — ИА Регнум. По мнению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, возобновление прямого авиасообщения с Россией однозначно позитивно повлияет на грузинский рынок, сообщает 30 сентября Первый канал Грузинского телевидения.

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«Если воздушное сообщение с Россией в ближайшей перспективе будет восстановлено, это однозначно позитивно повлияет на наш рынок»

По словам Турнава, приостановка российских рейсов нанесла значимый ущерб экономике Грузии. Власти стремились максимально поддержать туристическую индустрию и гостиницы, однако полностью преодолеть негативную тенденцию не удалось.

Министр отметила, что приближается зимний сезон, когда горные курорты могут привлечь российских туристов. Поэтому открытие рейсов с Россией сейчас представляется особенно желательным.

«Если рейсы возобновятся в ближайшей перспективе, это будет однозначно позитивным сигналом и хорошо отразится на нашем рынке. Все, что принесет пользу нашей экономике, будет способствовать развитию нашего туризма и принесет пользу отдельным семьям и малому бизнесу»

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября министр иностранных дел РоссииСергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заметил, что считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.