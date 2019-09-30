Министр экономики Грузии выступила за возобновление авиасообщения с Россией
Тбилиси, 30 сентября, 2019, 22:24 — ИА Регнум. По мнению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, возобновление прямого авиасообщения с Россией однозначно позитивно повлияет на грузинский рынок, сообщает 30 сентября Первый канал Грузинского телевидения.
По словам Турнава, приостановка российских рейсов нанесла значимый ущерб экономике Грузии. Власти стремились максимально поддержать туристическую индустрию и гостиницы, однако полностью преодолеть негативную тенденцию не удалось.
Министр отметила, что приближается зимний сезон, когда горные курорты могут привлечь российских туристов. Поэтому открытие рейсов с Россией сейчас представляется особенно желательным.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября министр иностранных дел РоссииСергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ» заметил, что считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.