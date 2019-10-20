Москва, 21 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

21 октября

21 октября 1941 года немцы продвинулись к западной окраине Харькова.

21 октября 1943 года советские войска 2-го Украинского фронта освободили более 50 населённых пунктов.

5-я Ленинградская партизанская бригада окончательно разгромила силы немцев и восстановила советскую власть во всём своём регионе.

21 октября 1944 года завершилась Рижская наступательная операция 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, в результате которой значительная часть немецкой группы армий «Север» была разгромлена, а оставшиеся силы оказались блокированы и отрезаны от путей отхода в Восточную Пруссию.