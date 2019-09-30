Могадишо, 30 сентября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали итальянский военный конвой в столице Сомали, 30 сентября передает агентство Reuters.

AMISOM Public Information Могадишу

Известно, что военный конвой был атакован придорожной бомбой. По официальной информации, жертв нет.

Как сообщало ИА REGNUM, также 30 сентября боевики-исламисты в Сомали атаковали тренировочную базу спецназа США.

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