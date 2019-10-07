Москва, 8 октября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

8 октября

8 октября 1941 года армии Западного и Резервного фронтов, которым не перерезали пути отхода, с боями отступали к Волге и на Можайскую линию обороны.

Немецкие войска заняли Мариуполь.

8 октября 1943 года в результате успешного наступления войска 2-го Украинского фронта создали угрозу окружения немецких войск в Карпатах и Трансильвании, из-за чего немцы вынуждены были начать отступление.

Войска 3-го Украинского фронта преодолели Восточно-Сербские горы и вышли к реке Морава.