Москва, 30 сентября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. 1 октября в Ереване президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба Кремля, помимо лидеров государств — членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), на встречу приглашены президент Молдавии как глава государства — наблюдателя при союзе, а также почетные гости — президент Ирана и премьер-министр Сингапура.

Члены Высшего совета рассмотрят текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, перспективные направления дальнейшего развития интеграционных процессов, наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка ЕАЭС и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

К утверждению лидерами подготовлены Концепция формирования общего финансового рынка Союза, бюджет ЕАЭС на следующий год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики.

Будут согласованы также основные направления международной деятельности союза на 2020 год. Кроме того, состоится подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром.

На полях мероприятия состоятся переговоры главы Российского государства с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Рухани.