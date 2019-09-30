Москва, 30 сентября, 2019, 22:38 — ИА Регнум. За круглым столом редакции ИА REGNUM историки вновь обсуждают актуальные проблемы прошлого, которые до сих пор диктуют нашу современность.

Андрей Колеров. Два черепа. 1991

Проблемы национализма, его «образцы» во Франции, Германии, Польше, вопросы русского национализма и его украинского антипода, их политических и этнических вариантов обсуждают кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета Олег Айрапетов, историк и издатель Александр Колпакиди, доктор исторических наук, доцент МГУ, профессор Балтийского федерального университета (Калининград) Фёдор Гайда и главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров.