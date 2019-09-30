Париж, 30 сентября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Kremlin.ru Эмануэль Макрон и Владимир Путин

Лидеры двух стран пообщались около двух минут на выходе из церкви Сен-Сюльпис в Париже, где проходила панихида по Жаку Шираку. После российский лидер проследовал к своему автомобилю.

Напомним, известный французский политик, бывший президент Пятой республики и мэр Парижа Жак Ширак ушел из жизни 26 сентября в возрасте 86 лет. Сегодня, 30 сентября, во Франции в память о Жаке Шираке объявлен национальный траур.

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