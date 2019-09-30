Бишкек, 30 сентября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Верховный суд Киргизии оставил в силе решение Бишкекского городского суда в отношении бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, связанного с компенсацией морального вреда. Об этом 30 сентября сообщает издание 24. kg со ссылкой на Генерального прокурора Киргизии Азимбека Бекназарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

Ранее в Верховный суд республики обратились адвокаты экс-президента. Они планировали опротестовать решение против Атамбаева и телеканала «Апрель» о компенсации морального вреда Азимбеку Б., Ахматбеку К. и Кенешбека Д. по 100 тыс. сомов ($1,43 тыс.).

Отметим, основанием для иска против бывшего президента Киргизии стало его интервью на телеканале «Апрель», во время которого Атамбаев обвинил своих оппонентов в клевете, применив яркую метафору.

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