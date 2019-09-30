Санкт-Петербург, 30 сентября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») просит губернатора Петербурга Александра Беглова способствовать увеличению популяции белок в городских парках и скверах. Такое обращение парламентарий уже подготовил, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в аппарате Милонова.

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«Наш город, к сожалению, не может похвастаться большим количеством зверей и животных в парках и зеленых массивах, как, например, Хельсинки, где по улицам бегают кролики и зайцы. В некоторых наших рекреациях обитают белки — люди с удовольствием их кормят, гладят и играют», — рассуждает депутат.

По мнению Милонова, пушистые звери смогу положительно повлиять на экологическое сознание петербуржцев. Напомним, что Петербург обладает худшим показателем по проценту озеленения среди всех крупных городов Европы — вероятно, поэтому здесь не бегают кролики, хотя Милонов предлагает начать не с озеленения, а с разведения белок.

«Мы же белок видим очень редко. А это добрые, веселые, игривые звери, не боящиеся людей. Увидел белочку — весь день ходишь радостный, плохие мысли уходят, настроение повышенное. Пускай наш город встанет в авангард науки «белкотерапия», — подчеркивает Милонов.

Депутат намерен обсудить с городскими властями, каких именно парках можно поселить белок и сколько это потребует денег и времени.