Волгоград, 30 сентября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Металлургический комбинат «Красный Октябрь» в Волгограде изготовил уникальную партию высоколегированной стали с пониженным содержанием кобальта для объектов атомной энергетики. Четыре различных диаметра металлопроката выполнили из одного профиля — для этого пришлось разработать специальное технологическое решение. Продукция готовится к отгрузке заказчику, сообщили 30 сентября в пресс-службе завода.

Пресс-служба ООО «Корпорация «Красный Октябрь» Заказ для Росатома

Обычно из одного семитонного слитка-заготовки на заводе изготавливается металлопрокат одного диаметра. Заказчику была необходима продукция в диапазоне диаметров 135, 145, 155 и 200 мм и общим весом 16 тонн. Инженеры комбината смогли выполнить производство разных диаметров из одного прокатываемого профиля — сталь выплавили, слитки зачистили, прокатали на стане, а затем подвергли финальной обточке до заданных параметров.

Заказ принадлежит предприятию, входящему в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш. Компания специализируется на производстве насосного и дистанционно-управляемого оборудования для объектов атомной энергетики.