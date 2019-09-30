Москва, 30 сентября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. В Москве приносят цветы к зданию посольства Франции, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы у посольства Франции

У входа в посольство открыта книга соболезнований по случаю кончины бывшего президент Франции Жака Ширака, в ней уже оставлены сотни сообщений.

«Франция, соболезную тебе», — написал один из жителей столицы.

Другая запись более многословна и оставлена на французском языке.

Под портретом Ширака люди возлагают цветы. Над зданием посольства приспущены флаги Франции и Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет.