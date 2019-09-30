Москва, 30 сентября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. За две недели нефть Brent растеряла премию за риск, добравшись до уровня $60 за баррель. 27 сентября котировки продолжили снижаться, хотя во второй половине дня отскочили от двухнедельных минимумов. 30 сентября на утренней сессии фьючерсы умеренно дешевеют, и понижательные риски сохраняются как минимум в краткосрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Под занавес недели игроков насторожили сообщения о намерении администрации Трампа ограничить инвестиции американских инвесторов в Китай. Среди ряда мер обсуждается возможность делистинга акций китайских компаний с биржевых площадок США. В выходные эти слухи были опровергнуты, но осадок у инвесторов остался.

Подобные разговоры как минимум показывают, что стороны могут задействовать рычаги взаимного давления в преддверии нового раунда торговых переговоров. На этом фоне позитивные данные Baker Hughes остались незамеченными.

На прошлой неделе число буровых в США сократилось шестую неделю подряд, на шесть единиц, достигнув нового минимума более чем за два года. При этом, несмотря на снижение буровой активности, добыча на сланцевых месторождениях продолжает расти и вернулась к историческим значениям, что говорит о повышении эффективности производства.

В ближайшей перспективе игроки продолжат следить за новостями с торгового и геополитического фронтов. Здесь дополнительным фактором давления является заключение временного перемирия между Саудовской Аравией и йеменскими повстанцами. С технической точки зрения уровень $60 остается под угрозой», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть рискует снизиться до $59,50