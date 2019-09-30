Москва, 30 сентября, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 сентября завершились в красной зоне. Баррель Brent подешевел на 1,21%, до 61,84 руб. основными причинами снижения котировок стали быстрое восстановление добычи в Саудовской Аравии, а также временное перемирие СА с Йеменом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Artur1917 Добыча нефти

Другим фактором снижения стало сообщение Bloomberg, что Штаты обсуждают пути ограничения портфельных инвестиций инвесторов США в Китай, что потенциально повышает торговую напряженность между странами и может повредить спросу на энергоносители.

Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельный отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США. За неделю до 27 сентября количество нефтяных установок сократилось на шесть единиц до 713 шт., количество газовых установок — на две единицы, до 146 шт. Общее количество установок сократилось на восемь единиц до 860 шт.

Сегодня, 30 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 1%. Цена восстановилась $60,27 до $61,16 на данных по Китаю, но покупатели не проявляют активности. Общая картина по нефти остается негативной. Для продавцов открыта дорога до $59,50.

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