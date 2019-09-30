Москва, 30 сентября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Chris Pelliccione Молоко

Отмечается, что это связано с запуском заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации для готовой молочной продукции. Кроме того, на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по маркировке данной продукции.

Все это приведет к появлению дополнительных расходов у бизнеса и в итоге может вызвать рост цен в магазинах, уточнили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года в России была введена электронная сертификация готовой животноводческой продукции, включающей сыр, масло и молочные консервы. Производители питьевого молока и кисломолочных продуктов будут вовлечены в этот процесс 1 ноября текущего года.

В Россельхознадзоре отметили, что электронная сертификация позволит отследить некачественную продукцию, поступающую к потребителю, и урегулировать проблемы при госзакупках продовольственных товаров.

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