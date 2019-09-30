Пекин, 30 сентября, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Власти Китая инициировали 29 сентября экстренное предупреждение IV уровня в связи с приближением тайфуна «Митаг», сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

lauraelizabeth Тайфун в Китае

Две специальные команды были направлены в провинции Чжэцзян и Фуцзянь для оказания помощи по подготовке к предстоящему разгулу стихии. «Митаг» станет уже 18-м тайфуном за текущий год. Ожидается, что он накроет северную часть Тайваня уже в ночь на 30 сентября по местному времени, а затем продолжит движение на север до прибрежных районов провинции Чжэцзян, докуда доберется уже 1 октября.

С 31 сентября по 1 октября «Митаг» также обрушит мощные ливни на некоторые районы Шанхая, а также провинции Фуцзянь, Чжэцзян и Цзянсу. Власти готовятся к природным катаклизмам вроде схода селей и оползней, которые могут быть спровоцированы «Митагом».