Москва, 30 сентября, 2019, 02:32 — ИА Регнум. О том, почему поездка российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в США на Генассамлею ООН не была отменена, несмотря на дипломатический скандал, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале.

Mid.ru Сергей Лавров

Захарова «Сейчас задачи совершенно иные — как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать?»

Говоря «сейчас», российский дипломат имела в виду ранее имевшую место ситуацию, когда Евгений Примаков 24 марта 1999 г., направляясь в США в качестве главы МИД РФ, приказал развернуть самолёт над Атлантическим океаном и вернулся в Москву.

Это было сделано на фоне сообщения о решении НАТО бомбить Югославию.