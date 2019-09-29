Лондон, 30 сентября, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Учёные из Лондонского университета королевы Марии разработали методику раннего выявления людей с риском развития сердечной недостаточности, основанную на применении искусственного интеллекта. Об этом 26 сентября сообщает Eurekalert.

МРТ

Методика заключается в том, что разработанная учеными система искусственного интеллекта анализируют геном человека и снимки МРТ сердца. И на основе этих данных обнаруживает гены, ответственные за риск развития сердечной недостаточности.

Так, исследователями с помощью искусственного интеллекта были обработаны 17 тыс. снимков сердца, сделанных с помощью МРТ, а затем они были сопоставлены с данными генома у людей. Оказалось, что генетические факторы изменений в размерах и функциях левого желудочка сердца составляли 22−39% из количества исследованных.

Левый желудочек сердца является основной насосной камерой органа, изменения в которой, как правило, и приводят к сердечной недостаточности. В результате были выявлены 14 областей в геноме человека, влияющих на размер и функции левого желудочка.

Результаты исследования будут полезны для раннего выявления сердечной недостаточности, а также при терапии по восстановлению работы желудочков сердца.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что команда выпускников Индийского технологического института разработала устройство для обнаружения сердечных расстройств, которое помещают под матрас во время сна.